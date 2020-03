Ameaça de recessão global ganha força devido ao coronavírus

“Provavelmente o vírus causará mais danos à economia do que à saúde pública”. É desta forma que Paulo Rosa, economista sénior do Banco Carregosa, retrata o impacto da propagação da pandemia do Covid-19, que volta a trazer a ameaça de uma recessão mundial, à qual Portugal não passaria ao lado, segundo os analistas consultados pelo Jornal Económico.

Com alguns países a meio gás para tentar conter o vírus, as empresas sofrem os primeiros efeitos nas cadeias de abastecimento e distribuição e o consumo e as exportações estão no horizonte dos próximos afectados. Paralelamente, os bancos centrais tomam medidas para mitigar os efeitos nefastos, enquanto os governos prometem agir – adiando para já as contas sobre o impacto nas contas públicas.

“Há uma semana isso [uma recessão mundial] era apenas um risco. Agora parece ser uma certeza. A evolução concreta da pandemia à escala global irá determinar o essencial do choque económico deste ano”, antecipa João Borges Assunção, professor da Universidade Católica.