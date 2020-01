AmCham-Angola promove seminário sobre compliance

O prelector será o Lars Benson, director Regional para a África no Center for International Private Enterprise (CIPE) uma instituição baseada em Washington DC, que é parceira da United States Chamber of Commerce e sediado em Washington, DC.

O objectivo do evento é apresentar as políticas e boas prácticas de transparência, boa governação, “compliance” “accountability” e outras políticas empresariais utilizadas pelas empresas e governos dos EUA para evitar o impacto negativo da corrupção.

Participam do evento Membros da AmCham-Angola, membros do executivo, investidores nacionais e estrangeiros com investimentos em diferentes sectores de actividade em Angola.

A Câmara de Comércio Americana em Angola (AmCham-Angola) é afiliada da Camara de Comércio dos Estados Unidos, fundada pelo Presidente William Taft em 1912. As AmChams estão presentes em mais de 118 países no Mundo e visam promover os laços Culturais, Académicos, Comerciais e Económicos entre os Estados Unidos e os seus parceiros no Mundo.