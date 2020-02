Amazon volta a enriquecer Bezos. Em 15 minutos somaram-se 11,9 mil milhões de euros

Já era o homem mais rico do mundo, mesmo depois do divórcio com Mackenzie Bezos, que lhe ficou com 25% das ações da Amazon no acordo de separação. Agora, Jeff Bezos pode alargar o cinto, porque a Amazon voltou a engordar-lhe a conta bancária.

Jeff Bezos viu a fortuna aumentar em 13,2 mil milhões USD em apenas 15 minutos na passada quinta-feira, revelou a ‘Bloomberg’ depois de verificar os ganhos da empresa de comércio tecnológico no mercado after-hours da bolsa nova-iorquina.

Com este acréscimo na conta bancária, Bezos reforçou o lugar como homem mais rico do mundo, contando com um património líquido de 129,5 mil milhões USD, uma vez que detém 12% do capital da empresa.

Na análise da Bloomberg, as ações da Amazon aceleraram 12% para 2.100 USD cada. A razão para tal aumento deveu-se à apresentação dos resultados da empresa relativos ao quatro trimestre de 2019, que superaram as estimativas e expectativas de Wall Street.