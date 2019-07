Amazon volta a aproximar-se de um bilião

A capitalização de mercado da tecnológica superou já os 993 mil milhões de dólares, podendo atingir ainda esta sessão o marco a que tinha chegado em setembro do ano passado. A juntar à Amazon, as cotadas do sector tecnológico arrancam também a sessão em terreno positivo.

A Microsoft, que actualmente é a única cujo valor de mercado supera o bilião, avança 0,35% para os 138,33 dólares. A Apple, que outrora também já teve a avaliação bilionária mas que agora está ligeiramente abaixo desse valor, também segue a somar 0,28% para os 203,79 dólares, indicou o Jornal Eco.