Amazon lança fundo de 2 mil milhões USD para investir na descarbonização da economia

A Amazon anunciou esta terça-feira que vai lançar um fundo de capital de risco, dotado com 2 mil milhões USD para investir em empresas que desenvolvam produtos, serviços ou tecnologias ligadas à sustentabilidade ambiental.

O “Climate Pledge Fund”, cuja verba poderá aumentar, destina-se a auxiliar empresas de vários sectores, como transportes, logística, energia, indústria ou agroalimentar, em todo o mundo, de qualquer dimensão ou nível de maturidade, de startups que estão a desenvolver pilotos a início a organizações já estabelecidas.

“Cada possível investimento será avaliado pelo seu potencial de acelerar o caminho para zero carbono e ajudar a proteger o planeta para as gerações futuras”, explicou o fundador e CEO da empresa de e-commerce, Jeff Bezos, em comunicado.

O fundo de venture capital insere-se no “Climate Pledge”, um compromisso sustentável da multinacional com vários domínios, como o pacto de que se tornará ser neutra em carbono até 2040 e a compra de 100 mil vans eléctricas da Rivian. Já em fevereiro a prometeu um fundo de 10 mil milhões para combater as alterações climáticas, para subsidiar cientistas e activistas e organizações e, dois meses depois, investiu 10 milhões de dólares para ajudar a conservar florestas nos Estados Unidos .