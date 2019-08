Altice Europe dispara mais de 24% para o nível mais alto em dois anos

A Altice Europe registou uma subida de 3,3% nas receitas para 3,59 mil milhões de euros no segundo trimestre, enquanto os lucros operacionais subiram 9,3% para 1,43 mil milhões de euros.

A empresa também reviu em alta a sua estimativa para este ano: fluxo de caixa financeiro a crescer 15%, face aos 10% esperados anteriormente. Já as vendas em França deverão crescer entre 5%-6%, face aos 3%-5% previstos antes.

“Todas as nossas empresas cresceram – França, Portugal, a nível internacional – e este crescimento está a acelerar trimestre após trimestre”, disse Patrick Drahi,o fundador e maior accionista do grupo, numa chamada com analistas, citado pela Reuters.

Em Portugal, as receitas cresceram 1,1% em termos homólogos para 522 milhões de euros no segundo trimestre de 2019, anunciou na quarta-feira a operadora liderada por Alexandre Fonseca. Em comparação com o primeiro trimestre de 2019, a facturação cresceu 2,5%, para 13 milhões de euros.

“Este desempenho é resultado da trajectória da companhia, iniciada no quarto trimestre de 2017 e a evolução das receitas é o reflexo da recuperação e transformação conduzida pela estratégia da Altice Portugal, que permite continuar a afirmar a sua liderança no mercado de telecomunicações em Portugal”, segundo o comunicado enviado às redacções na quarta-feira pela empresa.