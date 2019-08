Alívio na tensão entre Estados Unidos e China faz aumentar preços do petróleo

Os preços do petróleo estão a subir esta Segunda-feira, depois dos Estados Unidos e a China darem indícios de uma diminuição da tensão na guerra comercial que prejudicou as perspectivas da economia global.

O preço do barril de Brent está a valorizar 0,61%, para 59,16 dólares, enquanto o valor do barril do WTI encontra-se a subir 0,66%, para 54,53 USD.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta Segunda-feira acreditar que a China procura um acordo comercial depois de Pequim ter contactado as autoridades norte-americanas para expressar a vontade de voltar às negociações.

O vice-primeiro-ministro Liu He, principal responsável nas negociações tinha dito anteriormente que a China estava disposta a resolver o impasse com negociações “calmas” opondo-se a um aumento da tensão entre os dois países.

Dizer que o Ministério do Comércio da China anunciou na semana passada que vai restabelecer as tarifas de 25% em veículos e 5% em peças, que havia suspendido em Dezembro de 2018. Em resposta, Donald Trump deu ordens às empresas dos Estados Unidos que estudassem formas de fechar as operações na China e fabricar produtos nos Estados Unidos.

Bjarne Schieldrop, analista da SEB, disse à agência Reuters que o mercado de petróleo está preocupado com “os efeitos secundários do crescimento global de uma guerra comercial crescente entre a China e os Estados Unidos”. “A segunda preocupação do mercado de petróleo é que a China está agora pronta para lutar com os EUA no espaço global do petróleo”.