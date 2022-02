Alívio da situação na Ucrânia leva futuros da Europa a apontar para o verde

A negociação dos futuros na Europa aponta para uma continuação da recuperação das principais praças face ao movimento de sell-off dos últimos dias, noticiou o jornal de Negócios.

Os futuros sobre o Stoxx 50 índice de referência europeu estão a subir 0,68%.



Discursando na Casa Branca em Washington esta terça-feira, Joe Biden adiantou que a diplomacia é o "melhor caminho para todas as partes".



"Iremos continuar com os nossos esforços diplomáticos, com consultas estreitas com os nossos aliados e com os nossos parceiros. Enquanto houver diplomacia que impeça o sofrimento e o uso da força, iremos continuar a fazê-la", salientou, num discurso sem direito a perguntas dos jornalistas.



Apesar desta onda de optimismo, tudo pode mudar, depois de o Reino Unido ter indicado que a inflação a 12 meses, medida em Janeiro, bateu nos 5,5%, acima dos 5,4% esperado pelos analistas. O mercado espera assim o reforço de uma política monetária falcão por parte do Banco de Inglaterra.



Na Ásia, a sessão terminou com sentimento positivo. O Topix fechou a subir 1,6%. Em Hong Kong, o Hang Seng valorizou 1,27% e no Japão o Nikkei subiu 2,22%.