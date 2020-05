Alívio da dívida pode ir além das nações mais pobres

O presidente do Clube de Paris, Odile Renaud-Basso, referiu recentemente, em entrevista à Blomberg, que as economias mais ricas do mundo podem precisar perdoar as dívidas de alguns países de baixa renda e ajudar a refazer os prazos, enquanto a COVID-19 estiver a devastar.

“Alguns países podem precisar mais do que apenas uma moratória por seis meses ou um ano. Porquanto há necessidade dum alívio mais profundo da dívida”, acrescentou Renaud-Basso.

Odile Renaud-Basso realçou ainda: "se você quiser ir além, faça um reescalonamento da dívida, com prazos mais longos ou cancelamento da dívida, como foi feito no passado na Argentina."

O Clube de Paris está confiante de que a China participará do esforço global para interromper o pagamento de dívidas de países pobres que estão a precisar urgentemente de fundos para combater a pandemia.

África abriga dois terços dos pobres do mundo, deve quase 150 mil milhões USD, que representa cerca de 20% de toda a dívida externa da China, segundo a instituição Jubilee Debt Campaign.

No entanto, as economias emergentes de renda média afectadas pela pandemia também, podem precisar de ajuda para refazer as dívidas, se conseguirem demonstrar que estão a lutar para cobrir as lacunas de financiamento, frisou Renaud-Basso.

"Os credores bilaterais podem estar disponíveis para fazer algo, mas não no contexto da iniciativa, será mais um tratamento caso a caso", disse Renaud-Basso, que também é o director geral do Tesouro francês.