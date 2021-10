Alienação do BCI e ENSA já na recta final

Os processos de alienação total (100%) do Banco de Comércio e Indústria (BCI) e parcial (51%) da ENSA - Seguros de Angola encontram-se já na sua fase final, com a previsão de se conhecer os compradores em Novembro deste ano.

No caso do BCI, já foram encontradas, pela Comissão encarregue ao processo, as duas empresas concorrentes que vão à Bolsa da Dívida de Valores de Angola (Bodiva), para o leilão, sendo que Setembro estavam na corrida candidatos angolanos e sul- africanos.

Segundo a Angop, o facto foi avançado, pelo presidente do Conselho de Administração do Instituto de Gestão e Participações do Estado (IGAPE, Patrício Vilar, sublinhando que “o BCI, é a primeira instituição de referência nacional a ser privatizada em bolsa”.