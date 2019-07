AlCEA reestrutura serviços e aposta em clientes private

O Grupo ALCEA adoptou a estratégia de diversificar a carteira de clientes introduzindo no core-business produtos e serviços inéditos no mercado nacional foAlCEA cados no segmento de clientes particulares. Trata-se do novo modelo de venda para a rede de agências de viagens do grupo bem como o modelo de atendimento no segmento de lavandarias detido pela empresa.

Presente no mercado desde 2007 e apesar de ter começado no segmento private a empresa rapidamente firmou o foco para o sector de Oil & Gás, como explica a CEO do grupo, Beatriz Sebastião. Actualmente fornece serviços como Man Power, serviço de limpezas industriais, rede de farmácias, agências de viagens e lavandarias. É nestes últimos segmentos que o grupo tem inovado desde finais de 2017. De acordo com Beatriz Sebastião, fruto de um financiamento bancário do qual prefere não fazer referência, foi possível introduzir no mercado nacional o modelo americano self-service no atendimento de duas unidades de lavandarias do grupo, localizadas no centro da cidade nas imediações do Aeroporto Internacional de Luanda e na localidade da Calemba 2 mais a sul da capital.

Segundo explica, o plano de expansão do negócio contempla a abertura de mais 10 unidades do género para Luanda, sendo que até Dezembro serão inauguradas mais duas unidades. Avança ainda que mais duas províncias terão a partir do próximo ano o serviço de self-service com acesso a internet e café enquanto utilizam os equipamentos disponíveis” realça. Quanto a estratégia definida para as empresas de viagens, Beatriz Sebastião explica que a intenção passa por introduzir o modelo de venda de bilhetes de viagens a crédito para permitir que o cliente possa fazer planos de viagens e comprar por esta via antecipadamente os bilhetes.

“Por exemplo o salário do funcionário comum não permite a compra de bilhetes para toda a família de uma única vez, o que nós queremos é criar a possibilidade da família fazer um plano de viagem, ou seja, se tiverem que viajar em no final do Ano, podem comprar agora e pagar em prestações” aclara Uma solução pratica para fomentar o turismo de lazer interno e internacional bem como uma solução objectiva para quem se desloca em viagens para questões de saúde em caso de consultas periódicas.

Destaca ser uma solução com vantagens para os múltiplos agentes económicos como o banco que acaba por comercializar mais um produto de crédito, para as companhias e agências de viagens que expandirão as vendas e para as famílias que terão um mecanismo facilitador de compra.

Faz saber que o modelo foi já apresentado a Associação de Agências de Viagens e Operadores Turísticos de Angola (AAVOTA) e tão logo tenha a luz verde do parceiro bancário avançará para a execução.

Crise força a restruturação do negócio

A CEO revela que o grupo foi severamente afectado pela crise que o País viveu e com a quebra de confiança por parte dos fornecedores estrangeiros fruto da conjuntura económica adversa. Avança que a dificuldade de obtenção de divisas para regularizar os pagamentos da empresa aos fornecedores, associado a desvalorização cambial gerou custos e agravou o passivo da empresa com os fornecedores. “Inicialmente tínhamos uma relação de parceria com os nossos fornecedores, podíamos ter acesso dos produtos e efectuar o pagamento a posterior. Mas devido a estas questões somos obrigados a pagar de forma antecipadamente, situação que não podemos colocar aos nossos clientes”.

Por outro lado, a dinâmica de pagamento dos clientes corporate do grupo não atendia a necessidade de cobertura do passivo externo e colocava em causa a continuidade do grupo. Diante deste cenário a empresa viu-se forçada a reduzir drasticamente o número de colaboradores, pouco mais de 400 empregados, para salvaguardar a sobrevivência da empresa.

De acordo com Beatriz Sebastião o momento actual da empresa é de recuperação da confiança dos fornecedores e de crescimento da empresa. A restruturação começa a mostrar os resultados, começam a surgir novos contratos de prestação de serviços e a empresa está em fase recrutamento de quadros, não só novos colaboradores como também a recuperação dos melhores funcionários que a empresa abriu mão.

“Por essa razão urge inovar na estratégia para recuperar a confiança dos parceiros, melhorar a posição da empresa e para isso há que redefinir os serviços que vai prestar e se adequar a nova regularização existente no sector petrolífero” conclui.