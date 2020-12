A braços com uma crise sem precedentes no turismo e com o agravamento dos prejuízos, a Airbnb prepara-se para entrar em bolsa.

O anúncio do preço da oferta pública inicial (IPO) é esperado esta quarta-feira e as acções deverão começar a negociar no Nasdaq na quinta. O objectivo é conseguir uma avaliação superior ao que era registado antes da crise. Perante um futuro ainda demasiado incerto para o turismo.