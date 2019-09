Airbnb anuncia intenção de entrar em bolsa em 2020

A plataforma online de reserva de habitações, Airbnb, revelou esta quinta-feira, 19 de setembro, a vontade e intenção de entrar em bolsa no próximo ano, embora não avance com pormenores sobre o processo no comunicado enviado às redacções.

Além de avançar com a novidade, a empresa de “alugueres de férias, casas, experiências e lugares” divulgou dados globais sobre a evolução do negócio. A empresa fundada em 2008 revelou que tem mais de sete milhões de anúncios disponíveis na plataforma em mais de 100 mil cidades mundiais.

A Airbnb aluga quartos, casas, hotéis, casas em árvores, mansões francesas ou castelos, como é o exemplo do castelo que aparece na série britânica ‘Downton Abbey’, que se encontra na plataforma por 135 euros por uma noite, sendo que o castelo apenas está disponível no dia 26 de novembro para promover o filme.

Entre os meses de abril e junho de 2019, a plataforma Airbnb registou receitas de mil milhões de dólares (904,6 milhões de euros). No website da plataforma, é revelado que “a taxa apenas para anfitriões varia entre 14% e 20%”, o que significa que do valor total da reserva, a plataforma fica com essa taxa.

“A comunidade de anfitriões e hóspedes da Airbnb gerou mais de 100 mil milhões de dólares (90,5 mil milhões de euros) em impacto económico directo estimado em 30 países, só em 2018”, assumiu a Airbnb em comunicado.

Os dados relativos a setembro do presente ano mostram que os anfitriões ganharam mais de 80 mil milhões de dólares (72,4 mil milhões de euros) ao disponibilizar os seus imóveis no Aibnb.

Relativamente às receitas, a plataforma criada por Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk afirma que o valor é referente ao “segundo trimestre na história da empresa em que as receitas da Airbnb superaram os mil milhões de dólares”, assume o comunicado.

Até ao primeiro dia do mês de junho, a empresa cobrou e entregou mais de 1,6 mil milhões de dólares (1,45 mil milhões de euros) em taxas turísticas, nos países que cobram um valor aos visitantes que alugam na plataforma.