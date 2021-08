AGT promove hoje novo leilão online

No leilão, que é realizado entre as 9h00 e as 17h00 horas de hoje estão em licitação viaturas usadas, motorizadas, peças auto, acessórios de cozinha, brinquedos, tubagem e outros bens, geralmente mercadoria apreendida por incumprimento dos trâmites aduaneiros em todas as regiões tributárias do País.

Os dados disponibilizados no portal da AGT apontam para a oferta de veículos usados oriundo principalmente da 3ª Região Tributária (Luanda e Bengo), bem como da 6ª (Cunene e Cuando Cubango) avaliada em 3,95 milhões Kz.

Conta-se, além disso, um contentor com 85 motorizadas usadas “em bom estado”, segundo a AGT, avaliado em 5,57 milhões Kz, um contentor com caixas de brinquedos cifrado em 10,33 milhões Kz, bem como uma oferta de peças auto globalmente avaliada em cerca de um milhão Kz.

Os leilões da AGT, realizados com uma periodicidade bimestral, têm como público elegível residentes fiscais (nacionais e estrangeiros) cadastrados no portal da AGT, com idade superior a 18 anos.

Aos arrematadores, é imposto um prazo de 48 horas para o pagamento dos bens licitados, o que, em caso de incumprimento, pode resultar na desqualificação e na indicação da segunda melhor oferta.