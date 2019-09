AGT conta com Centro de Apoio ao Contribuinte

Na cerimónia de inauguração, a secretária de Estado das Finanças e do Tesouro, Vera Daves, disse que os centros se inserem no programa de modernização dos serviços prestados aos contribuintes, a par da promoção do alargamento da base tributária e potenciação da arrecadação de receitas não petrolíferas.

Para tornar os seus serviços mais céleres e eficazes, traduzindo-se na simplificação de procedimentos e na redução de formulários, a AGT tem investido em tecnologias de informação.

Acrescentou que menos burocracia corresponde a mais conforto e confiança para os contribuintes, condição essencial para melhorar o clima de negócios e atrair mais investimento privado nacional e estrangeiro.

Na sua visão, a AGT tem de estar cada vez mais no mundo digital e evoluir, tão depressa quanto possível, para um ambiente em que a submissão de declarações, consultas tributárias, notificações, actualizações de cadastro, solicitação de certidões e liquidação de impostos ocorram por via electrónica.

De acordo com a responsável, esta plataforma vem facilitar o contacto entre a AGT e os contribuintes, promovendo maior proximidade, interacção e partilha de informações inerentes às obrigações tributárias, com recurso aos canais de comunicação agrupados neste espaço, nomeadamente Call Center, SMS; Web Chat, redes sociais e correio electrónico.

Frisou que estes canais vêm permitir aos contribuintes efectuar consultas, reclamações e sugestões, bem como esclarecer todas as questões que possam ocorrer.

O centro de informação BI Showroom é um espaço onde os utentes dos serviços da AGT terão a oportunidades de visualizar, em tempo real, a receita tributária arrecadada pelo Estado.