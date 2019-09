Agricultura e indústria mantém-se como os parentes ‘pobres’ do crédito

O comércio por Grosso e a Retalho, absorveu, em Julho deste ano, cerca de 967,2 mil milhões Kz do crédito concedido pela banca comercial, o equivalente a 22% do total (4,3 biliões Kz), indicam dados do Banco Nacional de Angola (BNA) consultados pelo Mercado.

Segundo os dados, o crédito atribuído a este sector cresceu 1% face ao mês anterior. Mas, olhando para a evolução do sector de Janeiro a Julho, o crescimento foi de 5,5%.

A actividade comercial tem vindo a aumentar nos últimos anos em Angola. Entre 2007 e 2017, por exemplo, verificou-se um crescimento de 109% no número de estabelecimentos, para 86.496. As redes comerciais grossistas e retalhistas, em todo o território, são constituídas por 53.171 estabelecimentos. Face ao ano 2007, registou-se um aumento de cerca de 17.500 estabelecimentos.

Por sua vez, a Actividade Imobiliária, Alugueres e Serviços Prestados as Empresas concentrou 15% do crédito total, com mais de 635 mil milhões Kz, enquanto os sectores da Construção e de Outras Actividades Sociais absorveram cerca de 13% e 12% do crédito, respectivamente. Contas feitas, juntos, os cinco sectores referidos absorveram pouco mais de 3,3 biliões Kz em crédito, isto é, mais de três quartos (76,4%) do total no período.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), durante o primeiro trimestre de 2019, a economia terá registado um crescimento negativo de 0,4% em termos homólogos, com o sector petrolífero a ser o principal responsável por essa queda (6,9%).

