Agenda económica do País apresentada em Davos

Num evento promovido pelo conglomerado financeiro internacional DowJones / Wall Street Journal, a ministra afirmou: “Pretendemos reduzir a burocracia e todas as barreiras que nos permitam melhorar o ambiente de negócios.”

Entre outros temas tratados, falou sobre as medidas em curso no quadro da consolidação fiscal e os desafios que se colocam em matéria de políticas macroeconómicas. Bem como, a introdução do IVA em Angola que se insere, segundo a ministra categorizou “uma nova era de transparência e maior disponibilização de informação por parte dos organismos ligados ao sector financeiro”.