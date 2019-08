Agências de microcrédito financiam projectos avaliados em mais de 36 mil milhões Kz

As sociedades de microcrédito a operarem no sistema financeiro nacional, concederam até Dezembro de 2018, mais de 234 mil créditos, num valor total de mais de 36 505 milhões Kz, indica a análise da conjuntura económica e financeira do I trimestre de 2019 divulgada pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

De acordo com o documento, 2018 foi o período em que se registou o maior montante de crédito concedido. Os números fixaram-se em cerca de 5,1 mil milhões Kz, o que representa um peso de 14% do total das verbas disponibilizadas de 2008 a 2018.

Segundo cálculos do Mercado, de 2008 a 2018, o crédito concedido registou um aumento de cerca de 713%, ao sair dos anteriores 638 milhões Kz, para os actuais 5,1 mil milhões Kz. Mas é importante destacar que, em 2008, havia apenas uma sociedade de microcrédito em actividade, contra as 19 sociedades activas em 2018.

Entende-se microcrédito como uma modalidade de empréstimos destinado aos pequenos empreendedores, entre os quais, aqueles que apresentam dificuldades para financiarem os seus projectos junto da banca tradicional.

Assim, umas das principais desvantagens do microcrédito, consiste no facto do valor oferecido ser pequeno comparativamente aos créditos tradicionais, bem como na existência de um número muito reduzido de bancos a oferecerem essa linha de crédito.

No caso de Angola, além das sociedades de microcrédito, existem também no sistema financeiro nacional, quatro bancos como o de Poupança e Crédito (BPC), de Comércio e Indústria (BCI), SOL e o Banco Angolano de Investimentos Microfinanças (BMF) que exercem este tipo de actividade.

Entretanto, do ponto de vista da localização desse segmento das microfinanças, das 18 províncias que compõem o território nacional, apenas cinco, diz a instituição liderada por Massano, não dispõem de agências de microcrédito,entre elas Cunene, Bengo, Lunda Sul, Lunda Norte e Cuanza Norte.

Malparado também preocupa

O segmento do microcrédito em Angola tem registado um aumento no risco inerente a incumprimento, com uma média de 7,67% nos últimos quatro anos, quando comparado aos 2,53% de 2008 a 2014, demonstrando que o sector vem ressentindo os efeitos da crise económica atravessada pelo País, que parece ter agravado o nível de pobreza, levando os mais pobres ao incumprimento das suas obrigações.

Contudo, segundo o BNA, comparando ao crédito tradicional, o malparado para o segmento de microcrédito, até Dezembro de 2018, foi de cerca de 12,63%, situa-se muito abaixo dos níveis do crédito tradicional malparado (28,8%).