Agência Internacional da Energia liberta 60 milhões de barris de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) acordou hoje libertar 60 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas dos seus membros em todo o mundo, para garantir que não haverá problemas de abastecimento.

Segundo a Lusa, a decisão foi tomada numa reunião extraordinária e pretende enviar "uma mensagem forte e coordenada" aos mercados globais de crude, após a invasão da Rússia à Ucrânia, indicou a organização num comunicado.



Sob a presidência rotativa da secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, os participantes da reunião, que teve um nível ministerial, manifestaram a sua solidariedade com a população da Ucrânia e o seu governo, face à violação da soberania e integridade territorial daquele país, segundo a agência espanhola EFE.



A AIE, com sede em Paris, foi fundada em 1974 para garantir a segurança do abastecimento dos países desenvolvidos após a crise do petróleo desencadeado no ano anterior, missão que desde então se expandiu, refere a agência France-Presse.



Tem 31 membros, incluindo Estados Unidos, Japão, Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido.



Cada país é obrigado a manter reservas de petróleo de emergência equivalentes a 90 dias de importações.



Em caso de problema de abastecimento, podem decidir libertar essas reservas para o mercado, no âmbito de uma acção coordenada.



Os países membros têm um total de 1.500 milhões de barris. O anúncio de hoje cobre o equivalente a 4% dessas reservas, ou seja, dois milhões de barris por dia, durante 30 dias.



A invasão russa, de acordo com o comunicado da AIE, ocorre num contexto global de tensão dos mercados petrolíferos, com aumento da volatilidade dos preços, reservas comerciais ao nível mais baixo desde 2014 e uma capacidade limitada dos produtores em fornecer uma oferta adicional a curto prazo.



Os preços do petróleo, que já estavam em trajectória ascendente, dispararam com a invasão da Ucrânia pela Rússia, um dos maiores 'players' do mercado de petróleo. Actualmente, o valor situa-se acima dos 100 USD (89,29 euros).