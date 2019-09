Agência Fitch desce ‘rating’ de Hong Kong após meses de protestos

“Meses de conflito e violência persistentes estão a testar os perímetros e a flexibilidade” do princípio que rege a semiautonomia de Hong Kong, conhecido como “um país, dois sistemas”, apontou a agência em comunicado.

A Fitch salienta que não havia registo de tantas declarações públicas de Pequim sobre os assuntos de Hong Kong desde que a China recuperou a soberania da cidade, em 1997, após um século e meio de domínio colonial britânico.

“O aumento gradual das relações económicas, financeiras e sociopolíticas de Hong Kong com o continente implica a sua integração contínua no sistema de governação da China, o que colocará maiores desafios institucionais ao longo do tempo”, acrescentou.

Na análise da Fitch, os protestos “prejudicaram de forma duradoura a perceção internacional da qualidade e eficácia do sistema de governação e do Estado de Direito de Hong Kong e puseram em causa a estabilidade e o dinamismo do seu ambiente empresarial”.