África subsaariana prevê crescimento de 3,2% este ano e 3,6% em 2020

“Esta retoma do crescimento será mais lenta do que o anteriormente previsto devido, em parte, ao ambiente externo mais difícil”, escrevem os economistas do FMI nas ‘Perspetivas Económicas Regionais para a África Subsariana’, hoje divulgadas no âmbito dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, que decorrem em Washington.

No documento, o FMI alerta que as perspectivas variam muito de país para país, principalmente entre os países ricos em recursos naturais, cujo crescimento deverá ser de 2,5%, em média, e dos outros, que deverão registar expansões na ordem dos 6%.

“À semelhança das perspectivas mundiais, a região enfrenta riscos em sentido descendente elevados”, comentou o director do departamento africano do FMI, Abebe Aemro Selassie, acrescentando que “as perturbações externas intensificaram-se, conforme demonstrado pelo acentuado abrandamento do crescimento das exportações”.

A nível interno, continuou, “as incertezas de política continuam a conter o investimento nas maiores economias da região”.

Por outro lado, salientou, “embora o peso da dívida média esteja a estabilizar, as elevadas vulnerabilidades da dívida pública e as baixas reservas externas vão continuar a limitar o espaço de política em vários países”.

O FMI recomenda, por isso, três vetores de atuação para os governos “para reduzir os riscos e promover o crescimento sustentado e inclusivo”, a começar pela política monetária.