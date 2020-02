África subsaariana precisa de ajustamento “significativo e doloroso”, acreditam economistas do Banco Mundial

A declaração foi feita num artigo de investigação publicado no blog do Banco Mundial, com o título ‘Quanto devem os países da África subsaariana ajustar para abrandar o crescimento de dívida pública?’.

“Tal como é documentado nos nossos recentes relatórios, alguns países da África subsaariana podem almejar atingir um nível de dívida pública consistente com uma notação de investimento a longo prazo; nesse caso, o esforço orçamental requerido a curto prazo terá de ser mais significativo e doloroso, mas esse ajustamento orçamental vai garantir ganhos sustentáveis a longo prazo”, defendem os especialistas.