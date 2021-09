Africa Re e Sanlam com maiores vantagens na Zona de Comércio livre

As resseguradoras Africa Re, CICA Re e as companhias multinacionais Sanlam e Santam, respectivamente, foram citadas como sendo as empresas que teriam maiores benefícios com a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), pelo Africa Insurance Pulse 2021, um relatório sobre o sector segurador africano, que nesta última edição aborda a relação e as oportunidades do sector face ao desenvolvimento da ZCLCA.

Lançado neste mês de Setembro pela African Insurance Organisation, onde inclui depoimentos de inúmeros executivos africanos ligados à indústria de seguros, o relatório nota que essas empresas estão numa posição vantajosa em relação aos outros players africanos, na medida em que têm consolidado a rede de distribuição em vários países, que só será reforçada com a implementação do mercado único africano.

Outra vantagem dos players regionais, em relação aos demais grupos de empresas, tem que ver com a familiarização das especificidades dos respectivos mercados e a cultura local, sendo que o segundo grupo de empresas que deverá tirar proveito da ZCLCA são players internacionais. Na abordagem feita pelo Africa Insurance Pulse, 21% dos inquiridos acredita ainda que todos os actores do mercado de seguros terão benefícios com o mercado único, visto que o total do bolo dos seguros crescerá significativamente graças à liberalização do comércio no continente africano.

Outra percentagem menor, citando o documento, acredita que as empresas africanas de resseguros terão grandes benefícios com a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana, mas inicialmente precisam de ser protegidas, devido à enorme competição que se avizinha entre as grandes e pequenas empresas do sector segurador.

O relatório refere também que players de outros continentes com características linguísticas específicas e relevantes para os mercados africanos (por exemplo, empresas brasileiras) poderão aportar o mercado angolano e moçambicano, tendo em conta as oportunidades da Zona de Comércio Livre Continental Africana.

Penetração deve crescer

Para o CEO da Africa Re, Corneille Karekezi, é um regozijo associar a marca Africa Re à Zona de Comércio Livre Continental Africana com vista à promoção do sector dos seguros no continente africano, tendo como meta o desenvolvimento económico de África.

Corneille Karekezi destaca que a implementação da ZCLCA aumentará o comércio de seguros transfronteiriço a nível dos 42 estados que compõe a União Africana, com a inclusão de novos mercados e maior diversificação de produtos e riscos, com mais oportunidades de escolha para os consumidores, além da melhoria dos padrões da prática de seguro.

Refere igualmente ser um orgulho a Africa Re, que tem 45 anos de estrada, estar associada ao projecto da ZCLCA. Segundo as suas palavras, a pandemia foi apenas uma ruptura repentina na última etapa da viagem do continente para uma verdadeira integração económica.

O CEO da maior resseguradora africana precisou que a indústria de seguros, sendo um dos principais motores de integração económica africana vai, com certeza, desenvolver-se e tornar o continente num dos maiores locais de comércio do mundo.

“Pensamos que com o impulso do comércio, em função da ZCLCA também resultará na tão necessária melhoria na penetração dos seguros no PIB dos países do continente, que ronda entre 3 a 5%”, disse.

Acrescenta que nos seus 45 anos de existência, a Africa Re tem estado na vanguarda de várias iniciativas destinadas ao desenvolvimento da indústria de seguros no continente africano.

“Nossa forte crença e compromisso com a visão pan-africana, instituída pelos fundadores da empresa, é a força motriz que gira em torno do nosso desempenho”, afirma.

Corneille Karekezi sublinhou também que a Africa Re continuará a apoiar programas e iniciativas que estão alinhados com o core business da instituição.