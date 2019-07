África é destino “natural” para deslocação industrial da China

“A deslocação industrial da China está a fazer-se para o continente africano”, descreveu Berta de Sousa, à agência Lusa, em Changsha, no centro da China, onde participa na primeira Exposição Económica e Comercial China/África.

Lembrando que aquele país asiático “atingiu o ponto (máximo) da curva da industrialização”, o ministro considerou que África é o destino “económico natural” para a China iniciar o processo de “deslocação industrial”.

“Nós temos muito espaço e uma baixa densidade populacional”, argumentou.

Em Setembro passado, no arranque da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), em Pequim, o Presidente chinês, Xi Jinping, estabeleceu como objectivos da cooperação para os próximos anos as áreas industrial, agricultura, infraestrutura, ensino e segurança.

Pequim comprometeu-se ainda a lançar, em conjunto com a União Africana, um projecto de conectividade entre as infra-estruturas do continente, que incorpore energia, transporte, informação, telecomunicações e recursos hídricos.

Críticos apontam que a China está a pilhar os recursos naturais do continente e a conduzir estes países para a armadilha do endividamento, ao conceder crédito a nações financeiramente débeis.

Berta de Sousa admitiu que a relação entre Pequim e o continente africano “tem a sua parte ideológica e geopolítica”, mas lembrou que “no mundo moderno o que de facto é determinante são as variantes económicas”.

“É algo que interessa economicamente aos dois lados”, lembrou.