África deve ser mais prudente na gestão da dívida mesmo sem crise sistémica - presidente do BAD

“África não tem uma crise de dívida sistémica, no entanto, temos de ver a qualidade da dívida, a decomposição entre dívida concessional e não concessional [a preços de mercado], os potenciais efeitos negativos no afastamento do setor privado no acesso ao financiamento, o crescente nível de dívida bilateral a credores fora do Clube de Paris, e o aumento nos volumes de emissão de dívida em moeda estrangeira (‘eurobonds’)”, disse Akinwumi Adesina.

O responsável falava na apresentação do relatório das Perspectivas Económicas Africanas, hoje divulgado em Abidjan, a sede do BAD.

A dívida total está actualmente nos 500 mil milhões de dólares (453,1 mil milhões de euros), e o rácio face ao Produto Interno Bruto (PIB) aumentou de 38% em 2008 para 54% em 2018, mas ainda assim Akinwumi Adesina afirmou: “Deixem-me ser claro, África não tem uma crise de dívida sistémica”.

O banqueiro salientou que não sendo “uma causa para alarme, é preciso mais prudência”.

“Temos todos de, colectivamente, focar-nos na gestão sustentável da dívida e basear-nos mais na mobilização de recursos domésticos para financiar o aumento dos défices orçamentais”, acrescentou.

Durante a apresentação do relatório deste ano, com o subtítulo “Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro”, Akinwumi Adesina argumentou que “a maior parte da dívida é, na verdade, gasta em infra-estrutura, que é um dos grandes desafios em muitos países”.