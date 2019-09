África deve criar um milhão de empregos por mês - BM

De acordo com estatísticas do Banco Mundial (BM), o continente africano funciona, actualmente, a apenas 40 por cento do seu potencial humano, apesar dos recentes progressos nos indicadores de saúde e educação.

A África Subsariana, em particular, onde a maior parte das economias conheceram um crescimento sustentado, nas últimas duas décadas e uma expansão amplamente impulsionada pelo boom das matérias-primas, “está atrasada na maioria dos indicadores de capital humano”.

Estas constatações constam dos dados avançados pelo Banco Mundial, para o debate consagrado à questão do capital humano em África, no âmbito dos trabalhos da quinta edição do Fórum “Investir em África” (FIA5), iniciados segunda-feira, na capital congolesa, Brazzaville.

De acordo com os proponentes do debate, inserido no painel sobre o “Futuro do Trabalho numa África Integrada e Digitalizada”, o continente africano enfrenta, ao mesmo tempo, “uma lacuna de habilidades que está a prejudicar a competitividade dos países na economia global”.

Na sessão desta quarta-feira, os debates centraram-se nas áreas tidas como aquelas em que se deve investir mais, em África, “não apenas para preencher a lacuna nos serviços básicos, mas também para ajudar as pessoas a tornarem-se inovadoras, empreendedores, líderes e cidadãos independentes, independentemente do seu nível de renda”.

Foram também exploradas as oportunidades de intercâmbio de conhecimentos e colaboração entre os países africanos, a China e o resto do mundo em importantes reformas institucionais, regulatórias e tecnológicas.