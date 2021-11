Afreximbank assina acordo para financiar resposta a desastres climáticos

O Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) assinou um acordo com o Grupo Africano de Capacitação de Risco (ARC) para fortalecer a resposta financeira aos países que enfrentam desastres climáticos e para aumentar a resiliência, noticiou a Lusa.

"O objectivo deste memorando de entendimento é permitir que os estados membros fortaleçam a capacidade de resposta a desastres e aumentem as iniciativas de resiliência, usando o financiamento disponível e os seguros disponíveis no banco para responder a desafios localizados".

A Afreximbank diz que o passo inicial do memorando passa por disponibilizar o Mecanismo de Financiamento para as Emergências Alimentares (FECONTRAF) aos países que participam no programa de transferências do ARC.

"Esta nova parceria com o ARC vai garantir que apoiamos os países a estarem preparados para os desastres e orientados para as soluções; queremos melhorar a capacidade de resposta e planeamento para responder a desastre climáticos e humanos que podem dificultar o comércio no continente e queremos tornar disponível o apoio necessário para combater os desastres quando eles acontecem", comento o presidente do banco, citado no comunicado.