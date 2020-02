Actividade mineira permite colecta fiscal de 178 milhões USD

Esta tributação é proveniente das empresas do subsector diamantífero, no quadro do regime geral e especial de tributação, como resultado das medidas delineadas pelo governo relativas à política de comercialização de diamantes.

Cláudio Paulino dos Santos, ao efectuar o discurso de abertura de um seminário sobre tributação no sector mineiro, disse que actualmente estão registadas na base de dados 472 empresas do sector que contribuem para o fisco.

“Destas empresas, 131 actuam no sector diamantífero, representando quase um terço do universo. É uma mais-valia, uma vez que este se afigura um potencial enorme de arrecadação de receitas para o Estado”, disse, citado pela agência noticiosa Angop.