Acordo EUA-China continua a sustentar Wall Street

Os principais índices de Wall Street fecharam o dia de negociações em alta, com o Dow Jones Industrial Average a crescer 174,02 pontos, ou 0,6%, para os 29,204.24 pontos; ao mesmo tempo, o S&P 500 ganhou 18,19 pontos, ou 0,55%, para atingir os 3,307,48 pontos, e o Nasdaq Composite cresceu 67,87 pontos, ou 0,73%, para os 9,326,56 pontos. Os analistas confirmam que o mercado mobiliário continua a viver à custa da ‘bolha’ induzida pela assinatura da fase um do tratado de acordo comercial entre a China e os Estados Unidos.

As mesmas fontes afirmam que o acordo está a ‘insuflar’ numa nova vida na economia – com todos os principais indicadores em alta – nomeadamente no que tem a ver com a apreciação do dólar. O momento é único: para além do acordo com a China, o ocidente parece estar a conseguir escapar ‘com vida’ aos piores cenários – que davam como possível um aumento substancial do preço do petróleo, cujo barril poderia ultrapassar mais uma vez os 100 dólares.

Ora, não se tendo verificado esse cenários, os índices bolsistas estão a responder positivamente, com os investidores a ganharem novamente apetência pelo risco e a deixarem aos poucos os investimentos de refúgio para tempos difíceis.

Acreditamos que o acordo sustenta uma perspectiva positiva para activos de risco, especialmente acções de mercados emergentes”, disse Mark Haefele, director de investimentos da UBS Global Wealth Management, citado pela agência Reuters.

“Mas também é importante que os investidores entendam as limitações do negócio. Portanto, vemos o acordo como representando um acalmamento parcial e não o fim das tensões comerciais”.

Mas, a expectativa dos analistas políticos é que a guerra comercial, se não desaparecer de todo, tenderá a acalmar nos próximos meses – mais propriamente até novembro, mês de eleições presidenciais. É que está claro que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem nenhum bom motivo para manter a tensão com a China. A China, por seu turno, responde pela mesma moeda – a não ser que o governo de Pequim entenda que está chegada a hora de ‘interferir’ nas eleições norte-americanas.