Acordo entre México e Estados Unidos anima Wall Street

Perante o acordo entre os dois países do outro lado do Atlântico, em relação ao fluxo migratório, a Bolsa de Nova Iorque reage de forma positiva no início da sessão de hoje.

Os três principais índices de Wall Street negoceiam em terreno positivo, em sintonia as congéneres da Europa. O Dow Jones soma 0,52% (para os 26.120,33 pontos). Na mesma linha, o alargado S&P 500 avança 0,62% (para os 2.891,18 pontos) e o tecnológico Nasdaq cresce 1,16% (para os 7.831,85 pontos). Também o Russell 2000 valoriza (+0,97%, para os 1.531,49 pontos).

Os analistas da agência “Bloomberg” referem que as atenções deverão agora voltar-se para a frente das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, depois de o secretário do Tesouro norte-americano, Steven Mnuchin, ter dito na reunião de ministros das Finanças e de governadores dos bancos centrais, que decorreu este fim de semana no Japão, que o “progresso principal” deverá surgir na Cimeira do G20 no final do mês, quando Donald Trump e Xi Jinping se encontrarem.