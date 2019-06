Acordo comercial quase concluído impulsiona Wall Street

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos Steve Mnuchin, disse que o acordo comercial com a China “está 90% completo” e indicou existir um caminho para o completar caso as duas maiores potências económicas recomecem.

No final desta vai realizar-se a cimeira do G20, em Osaka, no Japão. Os mercados estarão focados no encontro, marcado para sábado, entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping.

Esta quarta-feira, após o toque do sino, o industrial Dow Jones valorizava 0,26%, para 26.617,78 pontos; o tecnológico Nasdaq avançava 0,67%, para 7.937,57 pontos; e o S&P 500 subia 2.926,68 pontos.

Sobre a relação entre os dois chefes de Estado, Steve Mnuchin revelou que é uma relação de trabalho “muito estreita” e relembrou a reunião “produtiva” na última cimeira do G20, que se realizou na capital da Argentina, na cidade de Buenos Aires.

Ainda assim, não se espera que o acordo fique fechado já após a cimeira de Osaka. O secretário do Tesouro norte-americano espera que o acordo fique selado até ao final do ano, embora tenha reconhecido que tal dependa de esforços adequados.

A subida registada no início da sessão desta quarta-feira contrasta com as perdas verificadas na véspera. Esta terça-feira, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, revelou que se questiona se a incerteza que tem assolado a economia internacional perdurará, o que poderá motivar uma adaptação da política monetária norte-americana.