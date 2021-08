Acções tecnológicas da China afundam depois de Pequim aprovar lei de protecção de dados

As acções das principais empresas de tecnologia da China afundaram esta sexta-feira, depois de o país aprovar uma lei de protecção dos dados, gerando novas preocupações entre os investidores sobre a intensidade da repressão regulatória de Pequim.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng Tech, que reúne as maiores empresas do sector da Internet e comércio electrónico da China, incluindo os grupos Tencent e Alibaba, caiu 4,5%, depois de a agência noticiosa oficial Xinhua ter anunciado que a lei foi aprovada e entra em vigor no início de Novembro.

O despacho da Xinhua deu poucos detalhes sobre o conteúdo da lei, mas informou que vai definir padrões sobre como os dados pessoais confidenciais podem ser processados, exigir que as plataformas da Internet estabeleçam “sistemas robustos de conformidade de protecção de informações pessoais”.

A mesma fonte enfatizou que as empresas “não devem colectar excessivamente informações pessoais”. As acções do grupo Alibaba, negociadas em Hong Kong, caíram mais de 2%, esta sexta-feira, após terem registado fortes perdas em Nova Iorque, na sessão de quinta-feira.

O índice Nasdaq Golden Dragon, que reúne as empresas chinesas que negoceiam nos Estados Unidos, fechou a cair mais de 5%, na quinta-feira, em Nova Iorque. O índice caiu quase 10% esta semana.

A liquidação das acções chinesas de tecnologia, provocada pela ampla campanha regulatória de Pequim contra sectores como jogos ‘online’ e tecnológicas financeiras, resultou numa queda do índice de quase 53%, em relação ao pico em Fevereiro.