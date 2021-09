Acções ignoram os fracos PMIs da China queda do dólar

As acções da Ásia reverteram as perdas anteriores, enquanto o dólar estava preso perto das baixas há duas semanas, esta terça-feira com os investidores mais cautelosos com os novos sinais de desaceleração da economia chinesa.

"De olho na reunião da OPEP + após a passagem do furacão Ida, o choque da oferta de curto prazo é aliviado e a reunião da OPEP + pode significar mais oferta futura. O petróleo bruto pode voltar à fraqueza após uma forte recuperação de cerca de 10% na semana passada", disse Pun. em Hong Kong