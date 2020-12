Acções globais mantêm-se perto de recordes de sempre

As acções globais também estão em máximos de sempre.

O optimismo inunda as praças mundiais depois de a porta-voz da Casa dos Representantes, Nancy Pelosi, a par do líder democrata do Senado, Chuck Schumer, terem convocado uma negociação imediata entre os dois partidos sobre uma proposta de um novo pacote de estímulos, cuja base de discussão são os 908 mil milhões USD.

Paralelamente, a aprovação dada pelo Reino Unido à vacina fabricada pela Pfizer e pela BioNTech, alimenta esperanças nesta frente de batalha contra a COVID-19.

Os futuros do S&P500 seguiam pouco alterados, assim como os europeus. Na Ásia, Hong Kong somou 0,6%, o Compósito de Xangai acrescentou 0,2% e o australiano S&P/ASX 200 subiu 0,4%.