Acções europeias sobem com alívio de Evergrande e ganhos em viagens e lazer

As acções europeias subiram na quarta-feira, se recuperando das perdas do início da semana depois que a China Evergrande disse que faria alguns pagamentos de juros, enquanto as acções de viagens e lazer saltaram para uma alta de 14 semanas.

As acções da Evergrande listadas em Frankfurt saltaram 15,1% após atingir mínimos de vários anos na sessão anterior.

De acordo com a Reuters, a incorporadora imobiliária disse que faria um pagamento de cupão sobre seus títulos domésticos, oferecendo alívio aos investidores preocupados com as consequências de seus problemas financeiros.

Impulsionando o índice de viagens e lazer, a Entain saltou 8,2% para uma alta de vida depois que a empresa de jogos de azar do Reino Unido revelou uma proposta de aquisição de 22,4 bilhões USD da DraftKings, com sede em Boston.

O STOXX 600 pan-europeu subiu 0,8% por 0720 GMT, estendendo a recuperação de terça-feira com acções vinculadas a commodities também na liderança.

O Deutsche Post caiu 2,3% depois que a empresa de entregas norte-americana FedEx Corp cortou sua previsão para o ano inteiro, depois que a escassez de mão-de-obra prejudicou os lucros e desacelerou os pacotes.