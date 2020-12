Acções europeias sobem após novo recorde em Wall Street

Os futuros do Euro Stoxx 50 avançam 0,4%, enquanto os do norte-americano S&P 500 ganham 0,2%.

Na Ásia, o japonês Topix subiu 1,2%,o Hang Seng de Hong Kong valorizou 0,6%, o sul coreano Kospi somou 2%, e o chinês Shanghai Composite contrariou a tendência e desvalorizou 1,1%, penalizado pelos dados sobre os preços no consumidor, que desceram pela primeira vez desde 2009.

A animar as acções estão hoje as expectativas de um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, depois de várias semanas de impasse, que estão a sobrepor-se aos receios relacionados com o novo coronavírus, numa altura em que a Alemanha regista o maior aumento das mortes por COVID-19 desde o início da pandemia.

O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, apresentou uma nova proposta para o pacote de estímulos, de 916 mil milhões de dólares, à presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que saudou o progresso nas negociações, embora tenha considerado partes do plano “inaceitáveis”.

Com o tempo a esgotar-se, e os casos da COVID-19 nos EUA a ultrapassarem os 15 milhões, os investidores estão agora mais esperançosos de que possa ser fechado um acordo entre democratas e republicanos.