Acções europeias caem de recordes

As acções europeias caíram dos recordes, hoje, em meio a uma venda global de acções e títulos de tecnologia, enquanto os investidores digeriam as actas da reunião de política do Federal Reserve dos EUA, e permaneciam preocupados com um aumento nas infecções por coronavírus e aumento da inflação.

De acordo com o Tradingeconomics, as autoridades do Fed concordaram que pode ser necessário aumentar as taxas de juros mais cedo do que o esperado, bem como reduzir os activos gerais do banco central, expressando preocupações sobre a alta inflação persistente em um cenário de melhoria das perspectivas do mercado de trabalho.

Entre os stocks individuais, o grupo de catering Sodexo superou a previsão de receita do primeiro trimestre com a reabertura das escolas. O DAX 30 de Frankfurt perdeu mais de 1% para 16.100 no início, enquanto outras grandes bolsas europeias caíram entre 0,9% e 1,4%.

O índice DAX é o índice de referência para o mercado de acções alemão. Ele acompanha o desempenho de 30 acções de primeira linha alemãs seleccionadas negociadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, que representam cerca de 80% da capitalização de mercado listada na Alemanha.