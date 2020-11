Acções europeias caem após temores de vírus derrubarem Wall Street

O STOXX 600. STOXX pan-europeu caiu 0,7% às 0810 GMT, com os sectores de petróleo e gás sensíveis ao crescimento .SXEP , .SX7P bancário e .SXPP de mineração liderando as perdas iniciais.

O conglomerado em crise Thyssenkrupp TKAG.DE caiu 3,8% depois que disse que precisaria cortar mais 5.000 empregos para diminuir o impacto da crise do coronavírus em seus negócios.

Norwegian Air NORR.OL despencou 15,7% depois que pediu a um tribunal irlandês para supervisionar uma reestruturação de sua enorme dívida, a fim de evitar o colapso.

O número de mortos no COVID-19 nos Estados Unidos chegou a 250.000 na quarta-feira, quando as escolas públicas de Nova York suspenderam o ensino em sala de aula sobre a última grande restrição para conter a disseminação do vírus.