Acções e rendimentos de títulos caem à medida que o crescimento e os temores de redução assombram os mercados

As acções e os rendimentos dos títulos caíram e o dólar atingiu um pico de nove meses na hoje, com os temores de desaceleração do crescimento global no final do ano agravados pela perspectiva de o Federal Reserve cortar o seu programa de compra de títulos de apoio ao mesmo tempo.

De a acordo com a Reuters, o Índice pan-regional STOXX 600 da Europa sofreu a maior queda diária em um mês. A sua queda de quase 2% arrastou o benchmark global de acções para uma redução de três semanas. As acções de mercados emergentes caíram para o nível mais baixo este ano.

Os futuros dos EUA sugeriam mais dor à frente em Wall Street, e as commodities estavam sob pressão com o petróleo em baixa pela sexta sessão consecutiva e em baixas de três meses. O cobre termostático de crescimento atingiu o nível mais baixo em mais de quatro meses.

A última onda de vendas ocorreu minutos depois da reunião de julho do Federal Reserve, publicada na quarta-feira mostrando que as autoridades esperavam que pudessem aliviar o estímulo este ano, embora houvesse divisão sobre a recuperação do mercado de trabalho e o nível de risco representado pelo aumento dos casos de coronavírus.