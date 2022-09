Acções do Caixa Geral Angola vão custar entre 4 mil e 5 mil Kz

As cinco milhões acções detidas indirectamente pelo Estado no Banco Caixa Geral Angola (BCGA) vão ser colocadas à venda ao público a um preço mínimo a rondar os 4 mil 250 Kz e máximo de 5 mil kz, de acordo com o prospecto que o Mercado teve acesso.

Segundo o prospecto, as acções, que vão ser vendidas pela petrolífera estatal Sonangol E.P, e Sonangol holding correspondente à participação de 24% e 1% respectivamente.

Cada investidor, de acordo com o documento, poderá dar uma ordem de compra que tenha como objecto, no mínimo, 25 acções e, no máximo, 200 mil acções.

Segundo o Banco Caixa Geral Angola, a aprovação deste prospecto vem atestar a sua conformidade legal.

A alienação dos activos do Estado no BCGA será por meio de uma OPI na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva). Esta é a segunda empresa alienada depois do Banco Angolano de Investimento.