Acções do Benfica disparam mais de 70% após anúncio de OPA

Até ao momento, já foram negociadas mais de 50 mil acções da SAD benfiquista.

“A oferta é parcial e voluntária e tem por objeto 6,455,434 acções nominais e escriturais de categoria B, que são ordinárias, no valor nominal de 5 euros, representativas de 28,0671% da Sociedade Visada”, segundo o comunicado divulgado no site da CMVM.

A contrapartida da oferta, tendo em conta o número de acções, corresponde a um valor total máximo da oferta de 32,28 milhões de euros.

As acções da Benfica SAD fecharam a sessão de segunda-feira a subir 0,73% para os 2,76 euros, significando que a oferta representa um prémio de 81,16% face ao valor cotado.

“É intenção do Oferente dar continuidade à actividade empresarial da Sociedade Visada, enquanto sociedade aberta ao investimento do público sob o domínio exclusivo do Sport Lisboa e Benfica e com as acções representativas do seu capital social admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon, mantendo a sua equipa de gestão e prosseguindo a estratégia definida”, adianta o comunicado.