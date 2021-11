Acções do BCI admitidas à negociação na BODIVA

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) admitiu à negociação das Acções do Banco de Comércio e Indústria (BCI) ao Mercado de Registo sobre Operações de Valores Mobiliários (MROV), segundo uma nota divulgada pela instituição.

De acordo com o documento, este passo antecede o culminar do processo de privatização do BCI, via leilão electrónico com recurso à uma plataforma desenvolvida pela BODIVA para o efeito para a descoberta do vencedor e preço, garantindo assim maior transparência.

“A realização do leilão está prevista para Dezembro de 2021, tão logo o IGAPE, enquanto representante do emitente, submeta o pedido de realização do mesmo”, lê-se.

O documento refere ainda que em Agosto de 2020 desmaterializou-se as acções ordinárias do BCI com um capital social fixado em 67 mil milhões kz e integrou-se na Central de Valores Mobiliários de Angola (CEVAMA) 100 mil acções depositadas nas respectivas contas de custódia dos accionistas.