Acções da Ásia em baixa

O Japão também relatou casos recorde de notícias, enquanto Tóquio elevava seu alerta de pandemia ao nível mais alto, empurrando o Nikkei .N225 para baixo 0,8% e longe de um pico de fechamento de 29 anos.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão .MIAPJ0000PUS caiu 0,6%, abaixo de seu máximo histórico. As blue chips chinesas .CSI300 aumentaram 0,4% com o presidente Xi Jinping prometendo cortar tarifas e expandir as importações de bens e serviços de alta qualidade.

Os futuros do E-Mini para o S&P 500 ESc1 se estabilizaram depois que Wall Street despencou na quarta-feira. O Dow .DJI encerrou em queda de 1,16%, enquanto o S&P 500 .SPX perdeu 1,16% e o Nasdaq .IXIC 0,82%.

As ações PFE.N da Pfizer Inc ganharam depois que a farmacêutica disse que sua vacina COVID-19 era 95% eficaz e iria solicitar uma autorização emergencial dos EUA dentro de alguns dias.

O anúncio da Pfizer veio na esteira de um relatório semelhante a partir Moderna Inc MRNA.O .