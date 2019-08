Abrandamento da economia poderá ser entrave para Moody’s igualar as pares na avaliação de Portugal

Pelo meio há as que podem ser consideradas como um zero sum, com as agências a manterem tudo inalterado e a explicarem o equilíbrio de riscos. Pior ainda, por vezes nem sequer produzem relatórios e simplesmente actualizam o calendário, um ‘anti-clímax’ que aponta para a próxima oportunidade de revisão. Foi o que aconteceu com a Moody’s em fevereiro deste ano. A agência tem calendarizada para esta sexta-feira uma avaliação e os analistas prevêem ou a manutenção do status quo (notação em Baa3 e perspectiva estável) ou uma ligeira subida no rating.

“As datas pré-definidas para apresentação de análises à notação de crédito são janelas de oportunidade que as agências de rating definem caso pretendam efectuar atualizações às suas perspectivas de risco de crédito dos emitentes”, afirmou Mário Carvalho Fernandes, director de Investimentos do Banco Carregosa.

Salientou que “as baixas taxas de juro a que os governos europeus têm conseguido emitir dívida e a expectativa de manutenção de uma política monetária acomodatícia reforçam uma perspectiva mais positiva”. Carvalho Fernandes alerta, no entanto, que “o elevado nível de dívida e um possível abrandamento da economia global contrabalançam esses aspectos, pelo que não será expectável uma alteração significativa da notação creditícia por parte da agência de rating“.

David Silva, analista da corretora Infinox, referiu que a queda dos juros da dívida portuguesa a 10 anos no mercado secundário (de 145 pontos base desde o início de 2018 para estabelecer um ovo recorde mínimo de 0,263% esta terça-feira) demonstra que esse ativo, tal como os equivalentes na Europa já são vistos como “refúgios”, mas concorda que esse aspecto positivo não deverá compensar as incertezas externas.

“Apesar de Portugal ter registado uma melhoria económica nos últimos meses, o rating português deverá manter-se inalterado, dado que o panorama de possível abrandamento económico não favorece a economia portuguesa, que regista uma perspectiva de crescimento de 1.4% até 2024 segundo o FMI”, salientou.