Abordagem pró-activa de Angola para impulsionar a exploração

Em 2020, Angola pretende impulsionar a exploração da fronteira através de sua próxima rodada de licenciamento offshore nas bacias do Kwanza e do Congo, bem como optimizar os recursos existentes através de três extensões de blocos recentes e desenvolvimento em fases de campos de satélites de ciclo curto.

A jusante, Angola lidera a construção de várias novas refinarias para refinar 425.000 barris por dia até 2025, juntamente com uma instalação de processamento de gás natural no Soyo, que serve como o primeiro desenvolvimento de campo de gás independente do país e uma aposta para atingir os ambiciosos objectivos de energia estabelecidos pela Angola Energy 2025 Vision.

Fonte: Africa Oil & Power