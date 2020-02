Abanca compra 95% do EuroBic

Segundo o Expresso, o grupo espanhol não revela qual o montante a pagar pelo controlo do banco.

“O Abanca acordou a compra de 95% das ações do EuroBic. O Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação”, indica a nota emitido pelo banco refere o jornal português.

Isabel dos Santos, com 42,5% do capital do banco, e Fernando Teles, com 37,5%, eram até aqui os principais accionistas da instituição, que estão agora de saída da instituição. Há outros accionistas, que, na sua maioria, também terão dado o acordo para a saída (Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Lavrador, tinham cada um, 5%, estando os restantes 5% dispersos por outros investidores).