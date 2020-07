AAPSI e ITA apresentam o Angola IXP

A Conferência, que será realizada na plataforma Zoom, contará com a presença das Administrações da ITA e AAPSI, com moderação do Director de Conteúdos da Media Rumo Ricardo David Lopes.

O Internet Exchange Point é um ponto de intercâmbio que permite a interligação e troca de dados entre redes de operadores e entidades que disponibilizam conteúdos e serviços digitais.

A modernização do IXP da AAPSI pela criação de um novo e moderno nó alojado no Data Center da ITA trará benefícios técnicos e económicos para Angola e para a comunidade da internet, como a dinamização da conectividade, maior capacidade e redundância para as ligações nacionais, promoção de conteúdos de Angola em África e vice-versa, e permitir a atracção de conteúdos para o País, como Youtube, Facebook, Akamai, Microsoft entre outros.