A primeira IPO na história do mercado de capitais em Angola

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) é a primeira instituição bancária na história económica de Angola cujas acções serão negociadas em bolsa.

Assim ocorrerá porque o Presidente da República, João Lourenço, autorizou a privatização, por Oferta Pública Inicial (OPI), da participação social que o Estado detém no Banco Angolano de Investimentos (BAI), como espelha o Decreto Presidencial nº 201/21 de 23 de Novembro, em posse do Jornal Mercado.

O Presidente da República, na qualidade de Titular do Poder Executivo, delegou competências à ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, para verificar a validade e legalidade dos actos subsequentes (contratação de serviços de intermediação financeira).

Ainda no âmbito do Decreto Presidencial nº 201/21 de 23 de Novembro, a ministra das Finanças tem a faculdade de subdelegar as competências que lhe foram atribuídas. A participação societária do Estado no Banco Angolano de Investimentos (BAI) é por via da Sonangol Holdings, Limitada e da ENDIAMA - EP.

IPO (Initial Public Offering), em português Oferta Pública Inicial (OPI), ocorre quando as acções de uma empresa são vendidas ao público numa bolsa de valores pela primeira vez.