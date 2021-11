A Divisão da General Electric ou o Canto do Cisne da Indústria Tradicional Americana

Desde que Thomas Alva Edison inventou a lâmpada em outubro de 1879 dando origem ao embrião do empório, a divisão de electrodomésticos da General Electric (GE) tem sido a menos significativa, no volume de negócios de todos os que compõem a empresa.

Mas é impossível encontrar uma única casa americana sem cozinha, máquina de lavar louça ou liquidificador com o logotipo sinuoso da marca. Porque a GE é mais do que uma assinatura, é um símbolo, como os velhos chevrolets, do desenvolvimento económico da América. De um século XX que ficou para a história devido à força da indústria que hoje, já no caminho do XXI, assiste à liquidação ou recomposição dos restos mortais.

A General Electric, com presença em sectores tão diversos como a defesa, telecomunicações, obras públicas, meios de comunicação social ou saúde, anunciou na terça-feira que vai ser dividida em três grandes divisões cotadas, saúde, renováveis e digitais, para limpar o negócio, reduzir a dívida e aumentar o valor das acções.

A bolsa de valores congratulou-se com a reestruturação com aumentos de 5% e o anúncio estabeleceu uma tendência: a japonesa Toshiba anunciou dois dias depois que vai ser dividida em três, e esta sexta-feira a Johnson & Johnson confirmou o divórcio.

Fundada em 1892 como um laboratório de investigação industrial no Estado de Nova Iorque - uma vocação que continua no centro de investigação, a GE Global Research, uma das líderes mundiais, a General Electric, sediada em Boston, disse que a divisão de cuidados de saúde será a primeira a separar-se no início de 2023.

A partir daí, a GE vai fundir as empresas de energias renováveis e de equipamentos eléctricos e digitais numa outra empresa que se tornará independente em 2024. E esse agrupamento, por sua vez, dará origem à terceira empresa, a GE Aviation.

O renascimento ou funeral

Para alguns, é o canto do cisne de um empório centenário que em 2011 foi o sexto em volume de negócios nos Estados Unidos, com interesses no sector hipotecário, linhas de crédito ou televisão de entretenimento; para muitos outros, o golpe de leme necessário para superar a crise que se arrastou desde a Grande Recessão de 2008, que marcou os números vermelhos uma década mais tarde, devido, em parte, à ubiquidade.

Nas mãos de Larry Culp, o primeiro CEO da empresa a não sair da pedreira, a GE inverte a tendência de diversificação que caracterizou os anos oitenta e noventa do século passado, quando a Reserva Federal lhe chamou demasiado grande para falhar, o conceito que descreve o risco de falência desastrosa com implicações sistémicas na economia.

Tanto o passado recente, marcado por perdas, como o futuro imediato da GE, estão impressos no humor dos gestores. Jack Welch, que liderou a empresa entre 1981 e 2001, foi para muitos o executivo mais proeminente da época, o do bar aberto dos lucros e dos lobos de Wall Street. Da sua mão, a GE passou de uma empresa de electrodomésticos e lâmpadas para um gigante de serviços e indústria. O implacável modelo de negócio, marcado por cortes e despedimentos, valeu-lhe a alcunha de Neutron Jack, mas ainda é estudado nas faculdades do campo.

Como a Fed tinha avisado, a estrutura, uma máquina de fazer dinheiro em tempos de vacas gordas, acabou por ser um arrasto quando se tratou de competir num cenário muito mais dinâmico, como o imposto pelas empresas tecnológicas, com o factor adicional da crise sistémica de 2008. Apesar de ter entrado em perdas, a GE tem sido uma das 30 empresas de referência para o cálculo do índice industrial Dow Jones.

Receitas caem para metade

A ideia da cisão não era nova, mas devia ser um executivo fora da cultura tradicional da empresa que estava encarregada de a empreender. Nas duas décadas que se seguiram ao reinado de Welch, os sucessores, Jeff Immelt e John Flannery, iniciaram o lastro vendendo partes da empresa para melhorar o preço de acções, mas uma série de derrotas na divisão de energia acabou por levar a segunda à frente.

Culp, de 58 anos, levantou a possibilidade da separação no início deste ano, e as discussões formais começaram na primavera. Desde a nomeação como CEO em 2018, ganhou reputação como um bom gestor – graças a ele a divisão energética do conglomerado, incluindo o sector das renováveis, voltou a ter lucros – embora não conseguisse evitar dois anos de números vermelhos e calamitosos um ano depois, em 2020: apenas 79 mil milhões USD (69 mil milhões de euros) de rendimentos, longe dos 180 mil milhões conseguidos em 2008.

De acordo com fontes da negociação a que a agência Reuters teve acesso, a Culp viu claro desde o primeiro momento que a divisão sanitária estava pronta para voar sozinha, enquanto as outras duas ainda não são auto-suficientes, daí o processo de reestruturação durar até 2024.

A transformação custará cerca de 2 mil milhões USD e terá de ser submetida aos reguladores fiscais e bolsistas dos EUA para aprovação. A GE tem sido muito mais do que um emblema da indústria americana; é também um contributo determinado para o progresso da humanidade que também tem sido mantido ao longo do tempo.

Entre as invenções contam-se, a famosa primeira lâmpada incandescente de filamento de carbono (1879), máquina de raios - X (1896), ventoinha eléctrica (1902), popular torradeira (1905), primeiro motor a jacto nos Estados Unidos (1941) e o sistema ultra-sónico 4D em 2002.