6,5 milhões USD necessários para triplicar produção de sal, aponta PR da Aprosal

Segundo a imprensa nacional, o sector produz actualmente 130 mil toneladas anualmente.

“Vamos atingir este ano as 135 mil toneladas de sal, mas as grandes dificuldades prendem-se com a importação da sacaria e peças de reposição para os motores, pois o sal é um produto muito corrosivo”, explicou o gestor à Angop.

Odílio Silva disse que surgimento da estabilidade política a nível das fronteiras nacionais, a procura do produto aumentou, aliás, estão a surgir cada vez mais pequenas indústrias de ração alimentar e outras de transformação, o que terá aguçado também a procura de sal.